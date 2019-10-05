هيئة انتخابات تونس: 7.03% نسبة المشاركة بالخارج

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج بلغت حتى اليوم ٧٫٠٣ بالمائة، بينما من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى غد.



وبالنسبة للاقتراع داخل تونس والمقرر غدًا، قال الجربوعي - في تصريح إذاعي مساء اليوم السبت - إنه تم ترتيب كل الإجراءات بالتعاون مع الجيش الوطني ووزارة الداخلية لتأمين مراكز الاقتراع، ونقل المواد الانتخابية إلى جميع المراكز الانتخابية بمختلف الولايات.



ودعا الجربوعي، التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات التشريعية، معربًا عن أمله في أن تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الانتخابات النسبة التي تم تسجيلها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي.



ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفًا و307 ناخبين، أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13 ألفًا و830 مكتبًا داخل تونس وخارجها.