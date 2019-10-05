يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

يعد الفنان الراحل يوسف وهبي، عميد المسرح العربي، من أوائل الفنانين الذين استخدموا جلسات تحضير الأرواح، والتي كان يؤمن بها لدرجة كبيرة.



وقالت الكاتبة لوتس عبدالكريم، في مذكراتها عنه: "إن وهبي خضع لجراحة في مستشفى "لندن كلينيك" لندن عام 1961، لإزالة المرارة، وما أن مضى يومان حتى أخبره الجراح "تانر" أن الجرح قد أصيب بصديد ولا بد من الإسراع في علاجه خشية التسمم، وبدأوا يغلسوا الجراح بالمطهرات ودخل هو في شبه غيبوبة.



وأضافت على لسان يوسف وهبي: "أنه زاره سير إنجليزي نائبًا عن "هاري ادوارذ"، الطبيب الروحي الشهير وتلمس الجرح من الخارج بيد مرتجفة شعر وهبي بعدها بأنه كمن مسه تيار كهربائي، وفي تلك الليلة أخبرته الممرضة المعالجة أنه لم يعد هناك أثر للصديد".



وقال عميد المسرح الراحل عن إيمانه بعالم تحضير الأرواح: "أعلم أن هناك من لا يؤمن بوقوع هذه الخوارق.. فقلت إن الخوارق لا يصدقها إلا من رآها رؤي العين".