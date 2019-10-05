"بطولات وانتصارات أكتوبر".. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لاستعراض بطولات وانتصارات أكتوبر، مساء اليوم بمقر المكتبة بالزمالك، فى إطار أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر المجيد.



وتضمنت الندوة عرض الجزء الخامس للفيلم التسجيلى "جيش الشمس" والذى يستعرض العديد من الأحداث المهمة فى نصر أكتوبر، بحضور كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب تحرير الأرض، وعدد من رحال صحافة والإعلام.



عقب ذلك تحدث اللواء محمد محمود عمر، رئيس مؤسسة رجال من ذهب، عن بطولات أبناء القوات المسلحة فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكيف كان اختيار توقيت المعركة صائبًا ومفاجئة كبيرة شلت حركة العدو، مشيرًا إلى براعة سلاح الطيران فى ضربته الجوية، وكيف ضرب الجيش المصرى أروع الأمثال بعبوره لقناة السويس واقتحام خط برليف المنيع، وأدار الندوة ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.