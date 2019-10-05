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رياضة

المدير الفنى لأسوان: هدف الأهلى المبكر أربك اللاعبي.. والخماسية هزيمة ثقيلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:27 م
مجدى عبد العاطي
مجدى عبد العاطي
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أعرب مجدى عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن حزنه للهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه اليوم أمام الأهلي "حامل اللقب" بخماسية ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه منذ توليه الإدارة الفنية سواء مع فريق أنبى كمساعد أو على رأس الإدارة الفنية لفريق أسوان، لم يتلقَ  مثل هذه الهزيمة.
وأوضح عبدالعاطي في تصريح له عقب المباراة أنه كان يتمنى أن يؤدى لاعبو فريقه مباراة جيدة، حيث إنه وضع خطته لإيقاف خطورة لاعبي الأهلى، ومراقبة مفاتيح اللعب، وخاصة رمضان صبحى وعلى معول من ناحية اليسار، ومحمد هانى وحسين الشحات من ناحية اليمين، مع إغلاق منطقة المناورات فى وسط الملعب، أمام انطلاقات مجدي قفشة وعمرو السولية، ولكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت الأمور والمباراة لصالحهم، فى ظل ما يعيشه الأهلى الآن من حالة فنية عالية لم تتحقق له منذ سنوات.
وقال عبدالعاطي: سنستغل الفترة القادمة قبل مباراة المقاولون العرب، الصعبة، لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.
وعن مباراة الأهلى قال: استطعنا فى البداية إغلاق الطريق أمام انطلاقات أطراف الأهلى بالاعتماد على طريق لعب 3-4-3 مع تكليف طرفي أسوان محمود نعيم، وطارق أبوالعز بالانطلاق من وسط الملعب، مع تقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي، ولكن الهدف الأول المبكر للأهلى فتح المباراة بشكل كبير وأربك اللاعبين.
وأضاف: "الهدف الأول للأهلى جاء من كرة ثابتة مع تمركز خاطئ للاعبين فى المراقبة وكذلك جاءت باقى أهداف النادى الاهلى من أخطاء وقع فيها لاعبونا، وحاولنا على قدر إمكانياتنا وقدرات اللاعبين مجاراة الأهلى طوال شوطي المباراة، ولكن فى النهاية يبقى التوفيق وعدم التوفيق.
وأوضح المدير الفني لأسوان أن اللاعبين أدوا ما عليهم في ظل إمكانياتهم، والحالة الفنية الكبيرة التي يعيشها لاعبو الأهلى خاصة بعد رباعية الإنتاج الحربي.

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