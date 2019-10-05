برلمان تونس 2019.. هل يعود بتشكيلة 2014؟

يصوت التونسيون في الانتخابات التشريعية غدا الأحد، مستكملين مسيرتهم الديمقراطية بعد نجاح الجولة من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وتأهل فيها المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي رجل الأعمال وزعيم حزب قلب تونس، وسط آمال من قبل الأحزاب التقليدية بتعويض خسارتها الفادحة في انتخابات الرئاسة.



وينافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة في انتخابات البرلمان، ويشارك أكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا موزعين على 33 دائرة انتخابية.



وتعد هذه الانتخابات الثانية بعد عام 2011، حيث أجريت الانتخابات الأولى في 2014، وفقا للدستور الجديد الذي أقره التونسيون عام 2014 ليحدد مرحلة ما بعد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفاز نداء تونس بالمرتبة الأولى بعد أن حصل على 86 مقعد، تلاه حزب حركة النهضة ب69 مقعد.



فيما حصل حزب الاتحاد الوطني الحر في برلمان على 16 مقعدا، وحزب الجبهة الشعبية على 15 مقعدا، وحزب آفاق تونس على 87 مقاعد، وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية على 4 مقاعد، فيما حصلت احزاب أخرى على مقعد واحد ومقعدين، وقد ترشح للانتخابات وقتها 1327 قائمة يمثلون 120 حزبا سياسيا ويتوزعون على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 خارجها).



ويشكك كثيرون في تحقيق هذه الأحزاب التقليدية النسبة ذاتها في انتخابات البرلمان غدا بسبب تراجع ثقة الشارع التونسي في هذه الأحزاب واتضح ذلك في انتخابات الرئاسة في جولتها الأولى حيث فاز فيها المرشح المستقل قيس سعيد دون أي دعم حزبي، وقريبا منه رجل الأعمال نبيل القروي الذي فاز رغم وجوده في السجن وعدم دعم أحزاب له سوى حزبه قلب تونس فقد تصور الجميع أنه رهان خاسر.

