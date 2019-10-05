شالكه يتعادل مع كولن في الدوري الألماني لكرة القدم

تعادل فريق شالكه مع ضيفه كولن بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم سوات سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 71، ثم سجل يوناس هكتور هدف التعادل لكولن في الوقت القاتل في الدقيقة 91، ليقتنص نقطة ثمينة في مشواره بالدوري.

ومنح التعادل نقطة وحيدة لكل فريق، ليرتفع رصيد شالكه إلى 14 نقطة في المركز الرابع، وكولن إلى أربع نقاط في المركز قبل الأخير.