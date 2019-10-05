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محافظات

محافظ أسوان: قدمنا تجربتنا في "التعلم مدى الحياة" أمام مؤتمر كولومبيا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:22 م
أسوان
أسوان
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أكد محافظ أسوان أنه قدم تجربة المحافظة في مجال التعلم مدى الحياة، خلال مشاركته فى الاحتفال الرسمي للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم (GNLC) الذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.
وأوضح المحافظ - فى بيان صحفى اليوم - أنه تسلم الجائزة العالمية لاختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، وهي الجائزة التى نظمها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وذلك بحضور رئيس كولومبيا إيفان دوكي والدكتورة ملك زعلوق مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا السفير سامى سالم سفير مصر فى كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم والممثلين لـ 159 دولة على مستوى العالم.
وأشار المحافظ إلى أن أسوان تسير بخطى ثابتة لتطوير العملية التعليمية سواء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو شركاء التنمية من المجتمع المدنى كفريق واحد في برامج التعليم وريادة الأعمال داخل 120 مدرسة مجتمعية للمتسربين من التعليم، و15 مدرسة صديقة للبيئة؛ لتصبح المدارس أكثر شمولًا والتعلم أسلوب حياة وهو الذى يتواكب مع أهداف المؤتمر لتحقيق التنمية المستدامة لمدن التعلم.
ولفت إلى أن كل ذلك سيسهم في تدريب حوالي ألف شاب وفتاة على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإتاحة فرص متساوية بين الشباب والفتيات في التعلم وفرص العمل بمختلف المجالات، خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية والمنتجات اليدوية والحرف البيئية التراثية، و"بالتوازي لدينا الكثير من مجالات التعاون مع جامعة أسوان وهى من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى"جودة الأبحاث العلمية"، علاوة على الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث كان من أهم ثمار هذا التعاون تطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة فى مدن التعلم حتى عام 2030 لضمان تحقيق التعليم الجيد الشامل لتعزيز فرص التعلم للجميع.
وأضاف: وجهت دعوة للمشاركين بأننا نتطلع - دائمًا - لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم ووسط معالمنا السياحية؛ مما يتيح المجال أمام المزيد من التفاعل مع الثقافات الأخرى، كما أن المحافظة ستستضيف منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة نهاية هذا العام، وهو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون المنتدى منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية.
وكان محافظ أسوان - عقب تسلمه الجائزة العالمية - قام بإهداء درع وميدليات وكتيبات المحافظة لمسئولى اليونسكو، منهم مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط وعمد المدن الفائزة بدول إيرلندا وكوريا والصين وأثينا من أجل التسويق والترويج الجيد لأسوان عاصمة الشباب الإفريقى وتعريفهم بالمقومات السياحية والثقافية والفنية والاستثمارية بها.

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