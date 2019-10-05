"حديث النسور".. كتاب يحكى تفاصيل الحروب المصرية من الهزيمة للنصر

ألف اللواء طيار محمد زكي عكاشة، أحد طياري حرب أكتوبر، كتابين عن حرب أكتوبر هما "جند من السماء"، و"حديث النسور"، وكلاهما كان من تقديم الأديب الراحل جمال الغيطاني.



وأشار العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن والده انتهى من كتابه "حديث النسور"، قبل وفاته بشهور، وحصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014 كأفضل كتاب، موضحًا أنه عمل عليه أكثر من 4 أو 5 سنوات، وهو يحكي تفاصيل المعارك الحربية الثلاثة التي خاضها، حرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.



وعن طبيعة العلاقة التي جمعت بين والده وبين الغيطاني، قال عكاشة: "لقد تحولا لشقيقين حقيقيين بعد ساعات قليلة من لقائهما، وكان ذلك اللقاء في الثمانينات بعدما خرج والده من الخدمة العسكرية، وكان الغيطاني كاتبًا كبيرًا ذائع الصيت».



أردف عكاشة: "جمال الغيطاني، كان مراسلًا حربيًا، أسس للمفهوم الحقيقي لما يمكن أن يكون عليه المراسل الحربي، دخل تحت نسيج القوات المسلحة كمثقف متميز وبارع وصاحب رؤية كبيرة، وخاض معهم كل التجربة".

