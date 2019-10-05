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مصر

تصريحات السيسي بشأن "سد النهضة" تتصدر وسائل الإعلام الدولية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:19 م
السيسي
السيسي
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تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حول نتائج مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسائل الإعلام العربية والدولية.

وتحت عنوان "السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في نهر النيل وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة".. اهتمت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بهذا الملف.

وعلى مدار نشراتها الإخبارية وتقاريرها الصحفية والإعلامية، أشارت القناة إلى تصريحات الرئيس السيسي، قائلة إنه عقب فشل المفاوضات في السودان حول تسوية أزمة سد النهضة، تعهد الرئيس السيسي بأن تبقى مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في نهر النيل واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك.

وأبرزت قناة "العربية" النبأ تحت عنوان "السيسي عن سد النهضة: مستمرون بحماية حقوقنا المائية"، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقالت إنه أضاف - خلال تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

أما شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، وتحت عنوان "السيسي يعلق على الاجتماع الثلاثي حول "سد النهضة": لم ينتج عنه تطور إيجابي".. أبرزت التصريحات وقامت بعرض تقرير عن مراحل المفاوضات.

وقالت القناة إن الرئيس السيسي علق على نتائج المفاوضات التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، حول قضية "سد النهضة"، مؤكدا أنه لم ينتج عنه أي "تطور إيجابي".

وأبرزت تغريدة الرئيس السيسي، حيث قال: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل".

"السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في النيل"، عنوان أبرزته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية - في مجمل موضوعاتها وتقاريرها - حيث أشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل.

وقالت إن الرئيس السيسي تابع "الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

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