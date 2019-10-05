ثقافة أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية على مسرح مدرسة الثانوية المشتركة بأسيوط الجديدة، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بنصر أكتوبر المجيد بفرع ثقافة أسيوط.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم عقد ندوة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في حرب أكتوبر"، حيث قدم الدكتور أحمد ياسين نصار رؤية جوهرية حول دور المرأة في المجتمع المصري وفي نصر أكتوبر المجيد، موضحا أن المرأة المصرية حصنا منيعا لمصر وقت الأزمات، وايضا في مراحل التنمية والبناء، فكانت على مر العصور نموذجا يشرف كل نساء العالم، فنجدها وقت الحرب جندي يضحي بحياته فداء للوطن، فكم من أم فقدت أبناءها في الحروب، كما بينت النودة حزن مصر بسبب الهجوم الإسرائيلي عليها، واحتلالها لأجزاء كبيرة من شبه جزيرة سيناء، ثم فترة حرب الاستنزاف التي بدأت فيها مصر برد الفعل وشن العديد من المناورات والغارات علي إسرائيل.



واختتمت الندوة بتوعية الشباب بدور المرأة الفعال في تنمية المجتمع، وتخلل الحفل مواهب شعرية وأدبية شابة للأديبة عبير الكيلانى وبعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الشعر والقصة، والتي قدمت مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم الحفل بعرض فني لمجموعة من الموهوبين في الغناء والموسيقي حيث قدموا كوكتيل من الأغانى الوطنية.