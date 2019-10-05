مدرب جمعية الشلف الجزائرى يعلن استقالته من منصبه

أعلن سمير زاوي، مدرب نادي جمعية الشلف متذيل الدوري الجزائري لكرة القدم، استقالته من منصبه مباشرة بعد خسارة الفريق أمام ضيفه اتحاد بلعباس 1 - صفر، اليوم السبت، في الجولة السابعة من المسابقة.



وتعرضت جماهير جمعية الشلف لزاوي، بالسب والشتم في نهاية المباراة، وحملته سوء النتائج التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.



وبرر زاوي، في تصريح مقتضب للصحفيين، استقالته بالظروف غير المناسبة إطلاقًا للعمل.



وجمع جمعية الشلف نقطة واحدة من تعادل واحد و4 هزائم، علمًا بأن الفريق عجز عن تسجيل أي هدف حتى الآن.