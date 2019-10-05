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عالم

خارجية أمريكا ترد على طلب وثائق متعلقة بتحقيق مساءلة ترامب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:03 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، إن الوزارة أصدرت ردًا مبدئيًا على طلب من لجنة في الكونجرس يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأصدرت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب بناء على شكوى من مبلغ قال فيها إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان "وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونجرس... وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون" دون أن يسهب عن مضمون الرسالة.

وصرح مسئول في لجنة الشئون الخارجية في بيان اليوم بأن بومبيو "لم يف بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق التي طلبتها مذكرة الاستدعاء" لكنه أكد أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع".

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