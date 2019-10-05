ريم البارودي تنشر صورا من عيد ميلاد توأم زينة

هنأت الفنانة ريم البارودي، كل من زين وعز توأم الفنانة زينة، بمناسبة عيد ميلادهما.



وشاركت "ريم" جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور لها من حفل عيد الميلاد.



وعلقت البارودي على الصور، كاتبة: عيد ميلاد سعيد لأكثر توأم بعشقه.



كما وجهت الفنانة ريم البارودي رسالة للفنانة زينة، كاتبة: "كل سنة وعز وزين بألف خير وصحة وسعادة عقبال لما تفرحي بيهم وتشوفيهم أحن وأطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينة".



يُذكر أن الفنانة زينة قد حصلت على تأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، ورفضت المحكمة استئناف الفنان أحمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.

