مارادونا يحقق فوزه الأول مع خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني

أنهى هدفان متأخران انتظار دييجو مارادونا لفوزه الأول مع خيمناسيا إسجريما في الانتصار 4-2 على جودوي كروز في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت.



وأحرز فيكتور أيالا وماتياس جارسيا الهدفين في الدقيقتين 83 و87 بعد طرد اثنين من لاعبي جودوي.



ومنح الفوز دفعة معنوية لمارادونا، الفائز بكأس العالم، بعدما تولى تدريب خيمناسيا الشهر الماضي.



وبعد ثلاث هزائم مع قائد الأرجنتين السابق جاء الفوز ليبتعد خيمناسيا عن مؤخرة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط من تسع مباريات متقدما بنقطة على جودوي.