فالنسيا يفوز على ديبورتيفو ألافيس فى الدورى الإسبانى

فاز فريق فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم فالنسيا بهدف ماكسي جوميز في الدقيقة 27، ثم أضاف داني باريخو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، فيما قلص لوكاس بيريز الفارق بتسجيل هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 89.



ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 12 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الدوري، بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.