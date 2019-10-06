هشام عبدالخالق: صورنا "الممر" فى أماكن حقيقية

قال المنتج هشام عبدالخالق، إن فيلم "الممر"، به دراما ورومانسية وأكشن حرب، وهو مختلف عن الأكشن المعتاد، الخاص بالعصابات والجاردات والسلاح وغيرها، موضحا أن الفيلم نعرف الجمهور من خلاله، بطولات القوات المسلحة في حرب الإستنزاف، ومؤكدًا أن الفيلم انتاجه صعب جدًا، وهو الأصعب انتاجيًا بالنسبة له، وتم تصويره في وقت طويل جدًا إضافة الي المجهود الكبير الخاص بأماكن التصوير.



وأضاف "عبدالخالق"، في تصريحات لـ"الدستور": "صورنا في مناطق حية منها السويس والإسماعيلية وشرم الشيخ، والغردقة، والإسكندرية وغيرها من الأماكن، وكان ذلك هدفًا أن تكون هناك روح من الواقع الحقيقي، وكانت مكلفة بشكل كبير، وهي تجربة تحتاج جرأة".



فيلم "الممر" حقق نجاحًا كبيرا منذ بدء عرضه وقام ببطولته عدد من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.