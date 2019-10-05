مصرى يبهر لجنة The Voice بغنائه باللهجة الخليجية

شارك المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز، في تجارب الصوت وبس ببرنامج The Voice، واستطاع أن يبهر لجنة تحكيم البرنامج.



وقدم أحمد، أغنية "سلام"، للفنان صابر الرباعي، وانضم لفريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، وهي المدربة الوحيدة التي التفت لها، على الرغم من انبهار اللجنة بصوته.



وعلق الفنان محمد حماقي، على صوته قائلًا: "ضحك عليّ"، وذلك بعد أن كشف أنه مصري الجنسية، وأكدت اللجنة أن تقديمه اللون الخليجي يعتبر تحديًا كبيرًا منه لنفسه.



وكان أحمد عبدالعزيز قد كشف خلال كواليس الحلقة أنه لا يعرف والده منذ أن كان في سن السادسة من عمره، وأن والدته هي من تولت تربيته وكانت السند الكبير له.

