إصابة 19 شخصًا إثر انقلاب حافلة مدرسية بالهند

أعلن مصدر شرطي بالهند إصابة 18 طالبًا بالمرحلة الثانوية ومعلم واحد، اليوم، إثر انقلاب حافلتهم المدرسية بعدما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة في منطقة "جيسلمير" الواقعة بولاية "راجاستان".



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الطلاب كانوا في جولة تعليمية في المنطقة، مضيفة أن الشرطة تمكنت من إنقاذ الطلاب بمساعدة الفلاحيين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.