لماذا تكره جماعة الإخوان الإرهابية نصر أكتوبر المجيدة؟ (تقرير)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تقريرا نشره موقع العين الإماراتي، والذي يرصد فيه سبب كراهية جماعة الإخوان الإرهابية لحرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح التقرير، أن هناك مخطط متداول لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى في مصر بالتزامن مع حلول ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، ومحاولة نشر الرسوم الكارتونية والفيديوهات الساخرة التي تقلل من قيمة الحرب.

واستكمل التقرير، أن هذا المخطط يعكس كراهية التنظيم الإرهابي لجيش مصر، موضحا أن هذا المخطط هو امتداد لحلقة كان من ضمن فصولها اغتيال الجماعة الإرهابية للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وعلق الباز، على التقرير قائلا: "إنه من الطبيعي أن تكره الجماعة الإرهابية نصر أكتوبر، لأن ولاء الجيش المصري لمصر، وهو الذي حال دون أن تسيطر هذه الجماعة الإرهابية على هذا البلد، وهو من يحميها حاليا ضد أعمال هذه الجماعة".