أستاذ قانون دولى: موقف إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة عدوان على مصر

قال نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إنه علينا أن نلجأ إلى دول حوض النيل مرة أخرى كي تبدي رأيها في القانون الدولي والحقوق المائية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.



وأضاف "حلمي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أن الجانب القانوني هو الأساس في أزمة سد النهضة".



كما أوضح أستاذ القانون الدولي: أنه علينا أن نلجأ إلى الاتحاد الإفريقي من أجل الضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، من خلال عرض هذا النزاع على الاتحاد الإفريقي الذي يؤيد حل النزاعات الإفريقية بالطرق السلمية ونصل إلى حل يطبق القانون الدولي وألا يضر أي دولة من دول إفريقيا.



وتابع: "إثيوبيا تخالف قواعد القانون الدولي التي تطبق بالنسبة للأنهار الدولية"، لافتًا إلى أنه إذا استمر الوضع كما هو فإن هذا يعتبر عدوانًا من إثيوبيا على حقوق مصر في مياه نهر النيل.



واستكمل: إثيوبيا تعترض حقًا ومسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، ونستطيع أن نلجأ إلى مجلس الأمن لعرض القضية فيه"، مؤكدًا أن مصر لا تطلب هدم السد ولكن يجب أن يكون ملء السد على 7 سنوات.



