العراقيون يحرجون أيمن نور وإعلاميى الإخوان فى إسطنبول

كشف الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن العراقي، أن مجموعة من العراقيين في إسطنبول أحرجوا أيمن نور، صاحب قناة الشرق، والعاملين في قناة مكملين، وأسمعوهم كلامًا لا يحبون أن يسمعوه.



وأوضح العزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "العراقيون قالوا لأيمن نور وإعلامييه: إن ما يجرى في العراق لا يمكن أن يكون لكم دور فيه، ولا يمكن استخدام منصتكم الإعلامية لتشويه ما يجري في العراق وربطه بمصر".

