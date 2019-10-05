جاميكا تتفوق على بريطانيا وتنال ذهبية سباق للتتابع

نالت جاميكا ذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر للسيدات اليوم بعد التفوق على بريطانيا في منافسة شهدت مشاركة الفائزتين بسباقي 100 و200 متر شيلي-آن فريزر-برايس ودينا آشر-سميث.



ومنذ عام 2005 تسيطر الولايات المتحدة وجاميكا على هذا السباق ببطولة العالم إذ صعدت أمريكا أعلى منصة التتويج أربع مرات، من بينها مرة في لندن قبل عامين، فيما حصلت جاميكا على ثلاثة ألقاب.



لكن اليوم في الدوحة كانت المنافسة على المركز الأول بين جاميكا وبريطانيا وحصدت الدولة الكاريبية اللقب بعدما سجلت 41.44 ثانية.



وذهبت الفضية إلى بريطانيا بزمن 41.85 ثانية، بينما اكتفت أمريكا بالفوز بالميدالية البرونزية بعدما سجلت 42.10 ثانية.