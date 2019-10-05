الكينية أوبيري تدافع عن لقب سباق 5 آلاف متر ببطولة العالم

أظهرت الكينية هيلين أوبيري هيمنتها على سباق خمسة آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم السبت بالحفاظ على لقبها في منافسة متكافئة باستاد خليفة.



وأنهت العداءة البالغ عمرها 29 عامًا، التي دخلت السباق بعد تحقيق أسرع زمن هذا الموسم، أول كيلومتر في أقل من ثلاث دقائق وحافظت على تقدمها لأغلب فترات السباق.



وقبل أربع لفات من النهاية كانت الألمانية كونزتانتسه كلوسترهالفن والكينية مارجريت كيبكمبوي في ظلها لكن أوبيري قاومت الضغط وبقيت في المقدمة.



وأصبحت صدارة أوبيري مهددة عند دق جرس اللفة الأخيرة لكن العداءة الكينية حافظت على هدوئها ووسعت الفارق لتعبر خط النهاية بزمن 14 دقيقة و26.72 ثانية وهو رقم عالمي جديد.



ونالت كيبكمبوي الميدالية الفضية بعدما أنهت السباق متأخرة بفارق أقل من ثانية واحدة عن أوبيري لتسعد الجماهير الكينية في الملعب.



وحصدت كلوسترهالفن البرونزية بزمن قدره 14 دقيقة و28.43 ثانية.



