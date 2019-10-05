أحمد موسى للخونة: "أنتم السبب في أزمة سد النهضة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في 2 أبريل 2011، رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق "زيناوي" وضع حجر أساس بناء سد المهضة.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على "صدى البلد": أن الهاربين في تركيا وقطر هم السبب في أزمة سد النهضة وليس الجيش المصري ولا الرئيس.



وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاصر وزارة الدفاع المصرية، بينما كانت إثيوبيا تضع حجر أساس سد النهضة والتاريخ يشهد بذلك.

