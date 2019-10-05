خارجية السودان تؤكد أولوية السلام في المرحلة الانتقالية

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، أولويات الحكومة الانتقالية متمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وإنجاز العدالة الانتقالية، مشددة على التزام الحكومة الالتزام بإقامة انتخابات حرة ونزيهة.



وقالت الوزيرة السودانية - خلال لقائها القائم بأعمال سفارة كندا ادريا دونالد نور فوك - إن تحقيق أهداف الحكومة الانتقالية يتطلب دعما من المجتمع الدولي، وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، وعبّرت عن الرغبة في تقوية العلاقات مع كندا واستئناف اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.



من جانبه، أكد القائم بالأعمال الكندي دعم بلاده للسودان خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن حكومته بدأت فعلا في تقديم المساعدات التنموية، بعد أن كانت مساهماتها قاصرة على المساعدات الإنسانية.



وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والموافقة على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم.



من جهة أخرى، التقت وزيرة خارجية السودان مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، وأعربت عن الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وهايسوم؛ لدعم السودان وحث المجتمع الدولي لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية، خاصة الدعم القوي من الأمين العام لطلب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وبحث اللقاء نتائج الاجتماع رفيع المستوى لدعم السودان بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وعدد من قيادات دول العالم، وكذلك مشاركة السودان في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان، بواشنطن يوم 21 أكتوبر الجاري، ممثلا في وزير المالية والاقتصاد السوداني ابراهيم البدوي، كما ناقش الطرفان مساعي تنظيم مؤتمر دولي للمانحين للسودان.