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القبلة

الإثنين: ورشة عمل بجامعة الأزهر بالتعاون "IOP"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تعقد جامعة الأزهر ورشة عمل تحت عنوان "How to get published workshop" وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر الدولي IOP، الإثنين، في العاشرة صباحا، بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

وتقام الورشة تحت رعاية الدكتورمحمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات بالجامعة.

وتناقش الورشة العديد من الموضوعات التي تخص النشر العلمي للأبحاث في المجلات العالمية والتعرف على كل الخطوات والإجراءات حتى قبول البحث، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومواكبة الدولة في خطتها من أجل وضع الجامعات المصرية في مرتبة متقدمة من حيث التصنيف على مستوى العالم.

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