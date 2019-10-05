الباز يحذر من أكاذيب الإخوان واستغلالهم تظاهرات العراق

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تضامنه الكامل، مع الشعب العراقي، قائلًا "لقد تحمل ما لا يطيقه أحد من 2003 بعدما دخلت الآلة العسكرية في العراق".



وحذر الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، من محاولات الإخوان استغلال تظاهرات العراق، لإثارة الشعب المصري.



وقال الباز: "بخسة منقطعة النظير، يستغلون أحداث العراق، ليقولوا للمصريين العراقيين قاموا، وبيتظاهروا، متجاهلين الفرق الكبير بين مصر والعراق، في العراق الموظفين لا يأخذون رواتبهم، وخرجوا في ظروف صعبة، وواجهها الأمن بالرصاص".



وأردف: "خرجت مظاهرات العراق تطالب بإنهاء الفساد وإصلاحات حقيقية، فتم التعامل مع المظاهرات بلا رحمة، ما أدى لسقوط 100 شهيد في تقديرات رسمية و200 في تقديرات غير رسمية"، مؤكدًا أنه يتم التعامل بفظاعة مع الشعب العراقي، وهناك مخاوف من أن يحمل المتظاهرون العراقيون السلاح للدفاع عن نفسه.



وختم الباز: "العراق فيه بركان غضب، بينما مصر اتبنت وأهلها بيحصدوا".

