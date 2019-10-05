"بعد برسيم أحمد سمير".. الباز: المصريون يدهسون صراصير الإخوان بأحذيتهم

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، فيديو لسيدة مصرية لقنت مذيع قناة مكملين الإخوانية أحمد سمير، درسا على الهواء بعد سخريته من تخفيض أسعار البنزين 25 قرشا فقط.

وفاجأت السيدة المصرية المذيع الإخواني قائلة: "الربع جنيه ممكن يجيبلكم برسيم في تركيا".

وعلق الباز على الفيديو، قائلا، إن هذه الوقائع لا نعرضها، على سبيل عرض "مقلب تليفزيوني" في مذيع على الهواء، من باب الطرفة، ولكن هذه الفيديوهات تعكس وعيا من الشعب المصري بما يقوم به إعلاميو الإخوان.

وقال الباز: "إن الشعب المصري داس بحذائه على صراصير الجماعة الإرهابية، وفي كل مرة سيحاول هؤلاء الصراصير التحريض ضد مصر سيدهسهم الشعب".