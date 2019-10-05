النائب العام يستقبل رئيس الدستورية العليا (صور)

استقبل النائب العام، بمكتبه اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفدًا رفیع المستوى من نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين لديها؛ بمناسبة توليه منصبه.



واجتمعوا جميعًا بالقاعة الرئيسية بمكتب النائب العام، حيث أكدوا استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.



وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.