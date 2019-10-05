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رياضة

الهلال يواصل تصدره للدورى السعودى برباعية فى الاتفاق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:25 م
جريدة الدستور
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي صدارته لفريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «الدوري السعودي الممتاز» بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو رباعية الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يسجل صالح العمري هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 29، وأضاف صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56، والفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الهلالي الثالث في الدقيقة 76، واختتم كارلوس ادواردو الرباعية في الدقيقة 94.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وحقق الأهلي الفوز على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مدينة المجمعة الرياضية ليصعد الأهلي إلى المركز الثالث.

وسجل أهداف الأهلي دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر (25) وعبدالباسط هندي (50) والسوري عمر السومه (52).

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده الى 11 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وضمن الجولة السابعة يواجه الأهلي ضيفه التعاون في 18 أكتوبر، فيما يحل الفيحاء ضيفًا على أبها يوم الأحد 20 أكتوبر.

تغلب الشباب بهدف دون رد، على مضيفه العدالة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وسجل هدف الشباب البرازيلي سيباستياو جونيور في الدقيقة 63 بعد تمريرة من الكولومبي دانيلو أسبريا.

وبهذا الفوز صعد الشباب للمركز السابع بـ9 نقاط، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 7 في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة تغلب فريق التعاون على ضيفه أبها بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، وشهدت طرد لاعب أبها كرم برناوي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

وسجل هدف التعاون البرازيلي ساندرو مانويل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده الى 7 نقاط في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة وبقي رصيد أبها عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

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