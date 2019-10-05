صورة لأيمن نور مع ياسين أقطاي تثير الارتياب

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لأيمن نور صاحب قناة الشرق، وعلى يمينه ياسين أقطاي المستشار السياسي لأردوغان، وعلى يساره وضاح خنفر رئيس قناة الجزيرة سابقًا، والآن رئيس شركة فضائات القطرية.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "هذه الصورة تكشف المساحة التي يتحرك فيها أيمن نور، فأقطاي هو المكلف بالتواصل مع الإخوان ومن يعملون مع الإخوان وتسهيل أمورهم ونقل تكليفات المخابرات التركية إليهم، ونقل ما يريدونه من المخابرات التركية، والثاني هو المسئول عن توجيه الإعلام القطري".

