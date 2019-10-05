رئيس اليمن: انتصارات أكتوبر ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس اليمني اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهنأه خلالها بمناسبة الذكرى الــ 46 لانتصار السادس من أكتوبر.



وقال رئيس الجمهورية اليمنية - في برقيته - "نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية دفاعًا عن الأراضي المصرية والأمة العربية".



وأضاف "إن القوات المسلحة المصرية قدمت أروع الدروس في التضحية والدفاع عن الأراضي المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداء لأرضهم حتى تحقق النصر، ولن ينسى اليمنيون وقوف مصر (شعبا وقيادة) إلى جانبهم ومساندة الجيش المصري لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة الذي قدم خلالها الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية وتم القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي"، مشيرًا إلى دور مصر في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المليشيا الانقلابية دفاعا عن الشعب اليمني وإرادته.



كما أكد رئيس الجمهورية اليمنية عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار.