بارتي المصنفة الأولى عالميًا تتأهل لنهائي بطولة الصين للتنس

تأهلت نجمة التنس الأسترالية أشليه بارتي- المصنفة الأولى عالميًا- اليوم السبت إلى الدور النهائي لبطولة الصين المفتوحة للتنس بفوزها على الهولندية كيكي بيرتنز 36 و36 و67، في الدور قبل النهائي للبطولة وباتت اللاعبة الأسترالية على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب.



وحققت بارتي الفوز في جميع المباريات الخمس التي جمعتها مع بيرتنز المصنفة الثامنة على العالم، وقد صعدت اللاعبة الأسترالية إلى خامس مباراة نهائية لها في الموسم الحالي.



وتلتقي في النهائي غدًا الأحد مع الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة بين اليابانية ناعومي أوساكا والدنماركية كارولين فوزنياكي "حاملة اللقب"