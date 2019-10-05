أحمد موسى: السيسي غير مسئول عن بناء سد النهضة في إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مسئولًا عن بناء سد النهضة في إثيوبيا.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المُذاع عبر فضائية صدى البلد: أنه لم يبدأ بناء سد النهضة في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه هناك من يحاول تحميل الرئيس السيسي أي مشكلة أو قضية محورية من أجل إشعال الأوضاع في مصر.



وأوضح أنه في شهر مايو 2010 أعلنت إثيوبيا نيتها لإنشاء سد النهضة، ووزير الري المصري- في هذا الوقت- أعلن أنه عقد اتفاقًا مع السودان للحفاظ على حقوق مصر في المياه، متابعًا: في مايو 2010 التقى الرئيس مبارك مع رؤساء الكونغو وكينيا لإقناعهم بمبادرة مصرية متعلقة بمياه النيل.



وأكمل: في يونيو 2010 مصر تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بعدم تمويل سد النهضة وإثيوبيا دعت مصر لبحث سبل التعاون بينهما.

