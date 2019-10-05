بعد شهر من الحادث..عاصي الحلاني يشارك في حفل زفاف شقيقة زوجته

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على المشاركة في حفل زفاف شقيقة زوجته كوليت الحلاني، والذي أقيم مساء أمس الجمعة.



وظهر عاصي الحلاني خلال الحفل بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها بعد سقوطه من على ظهر جواده.



وأحيا الحفل الفنان الشاب الوليد الحلاني، نجل عاصي الحلاني، والذي شارك والده الغناء على المسرح في بعض أغانيه، ويعد هذا هو الظهور الأول لعاصي بعد تخليه عن الرقبة الطبية وزوال الكدمات التي كانت تملئ وجهه بعد الحادث.



يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، كان قد تعرض للسقوط من أعلى ظهر جوادة بعد تعثر الحصان وسقوط عاصي أرضًا وسقوط حصانه فوقه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر في بعض فقرات الرقبة وكسر في إصبعي يده، بالإضافة إلى العديد من الرضوض المختلفة في جسده.

