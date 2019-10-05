الإسماعيلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الدوري الممتاز

حقق فريق الاسماعيلي انتصارا ثمينا علي مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسورت في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



سجل هدف الاسماعيلي والمباراة الوحيد اللاعب "بينسون شيلونجو" في الدقيقة 70، ليهدي الدراويش ثلاث نقاط غالية.



ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى 6 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة وحيدة في المركز الـ14.