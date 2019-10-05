الديهى: "لا تقلقوا بشأن سد النهضة.. خلفكم قيادة واعية"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئاسة أكدت ترحيب مصر بتصريح البيت الأبيض بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أخطر ما جاء بكلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان حديثه عن سد النهضة، حيث أكد أن مصر لن تسمح بأن يفرض عليها أمر واقع، وأن مصر مع إقرارها بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.



وأردف "الديهي"، أنه على الشعب أن يطمئن أن خلفه قيادة واعية تعمل من أجل مصلحته، وسوف تحقق بعون الله ما يصبو إليه الشعب المصري.

