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خبير عسكرى: الإخوان يجب أن يقاوموا إسرائيل بدلًا من عملياتهم ضد جنودنا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:22 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تصدر بيان تأييد لحرب السادس من أكتوبر 1973.

وتساءل خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ماذا فعلت جماعة الإخوان ضد إسرائيل خلال احتلالها سيناء في الفترة من 1967 حتى 1973، وكان من المفترض أن يقوموا بأعمال مقاومة ضد إسرائيل على غرار ما يقومون به ضد جنودنا وأبطالنا من خلال عناصرهم الإرهابية.

وأكد، أن عناصر الإخوان إرهابية وممنهجة للوصول إلى هدف معين وتم استقطابها والعبث بعقولهم ليصبحوا أدوات فاعلة لتحقيق المخططات الغربية للتقسيم.

وكشف خلال الحلقة أن حرب 73 كانت نقطة فارق في تاريخ العالم وليس مصر فقط، ففي الخرب كان الصراع مباشرًا ما بين الجيش المصري والإسرائيلي، ومنذ هذه اللحظة فإن قادة إسرائيل بعد الهزيمة في انتصارات أكتوبر 1973 قرروا عدم خوض حرب مباشرة أمام المصريين ولكنهم تعهدوا على جعل الشعب المصري لا يستطيع أن يحمل السلاح، وفي رواية أخرى إلى أن ينتهي جيل أكتوبر، واللجوء إلى استخدام القوى الناعمة، حروب الجيل الرابع.

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