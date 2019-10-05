"مستقبل وطن" يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد.



وقال رشاد، في بيان له اليوم السبت، إن حرب أكتوبر 73 ستظل رمز العزة والفخر لمصر والعرب، وهي البداية الحقيقية لتدشين مرحلة التنمية والنهوض والتقدم بوطننا الغالي لآفاق أرحب تليق بمكانته الرائدة بالمنطقة، وما يمتلكه من مقومات متفردة على مستوى العالم.



وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن الشعب بكل طوائفه صنع بجانب قواته المسلحة؛ ملحمة وطنية استرد بها كرامته، وأعاد للوطن هيبته وعزته وكبريائه، واستعاد أرض سيناء العظيمة التى ارتوت رمالها بدماء أبطالنا من القوات المسلحة الذين كانوا ولا يزالون درع الوطن وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة البلاد.



وأكد رشاد، أن أكتوبر 73 تجلت فيها إرادة وعزيمة المصريين، وقوة وترابط العلاقة الأزلية بين الجيش والشعب، والتي نجحت في إنهاء أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وتدمير واحد من أهم الحصون الاستراتيجية "خط بارليف" في التاريخ الحديث، وأذاق العدو الإسرائيلي الصهيوني هزيمة لن ينساها العالم.



وأضاف رئيس مستقبل وطن، أن ذكرى انتصارات أكتوبر هذا العام تأتي بالتزامن مع خوض الوطن معركة قوية تتعدد فيها قوى الشر سعيا منها نحو تقويض مسيرة الإصلاح، لافتًا إلى أنه كما نجحت علاقة الجيش والشعب في الانتصار على أقوى جيوش العالم ستنجح بالطبع في إحباط كافة المؤامرات.



وشدد على ضرورة تخليد سيرة هذه الانتصارات والمواقف البطولية لرجال مصريون أفذاذ حملوا روحهم على كتفهم فداء لتراب هذا الوطن، وفداء لأن يحيا شعبه حياة كريمة، وغرس روح أكتوبر فى نفوس النشئ الصغير لكي يعرفوا حجم تضحيات قواتهم المسلحة، وقيمة وعزة وطنية رجالها.



واختتم رشاد بيانه: "ولا ننسى في هذه الذكرى الطيبة أن نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد دعمنا وتأييدنا الكامل له كزعيم وطني عاشق لتراب وطنه، ولرجال قواتنا المسلحة الباسلة ورجال شرطتنا الأبطال في حربهم الضروس التي يخوضونها ضد قوى الشر، سعيًا في اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجنيب العالم ويلاته، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز خطوات تحقيق التنمية الشاملة".