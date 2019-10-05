بالصور.. استقبال حافل لرئيس "الوفد" في بورسعيد

وصل، منذ قليل، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى قاعة الاحتفالات بالمركز الثقافي في بورسعيد لحضور مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى المدينة الباسلة بعد تدشينها بمحافظة الغربية.



واستقبل أبو شقة قيادات حزب الوفد في بورسعيد، وأعضاء الهيئة العليا، وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات، بترحاب شديد.



وأطلق منظمو مؤتمر "الوفد مع المرأة" الألعاب النارية؛ احتفالا بقدوم رئيس حزب الوفد، وردد الحضور هتافات "عاش الوفد ضمير الأمة"، و"تحيا مصر"، و"بنحبك يا بهاء الدين".



ويترأس اللجنة التنسيقية لمبادرة "الوفد مع المرأة" الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أميرة أبوشقة، المنسق العام للمبادرة.