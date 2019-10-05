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سياسي

انطلاق فعاليات مبادرة "الوفد مع المرأة" في بورسعيد بحضور أبو شقة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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انطلقت منذ قليل، بمحافظة بورسعيد، فعاليات مبادرة «الوفد مع المرأة» التي دشنها حزب الوفد، والتي تأتي استكمالًا لفعاليات المبادرة الرئيسية «الوفد مع الناس»، بهدف تمكين المرأة في شتى نواحي الحياة.

وبدأ المؤتمر الجماهيري، بعزف السلام الوطني، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق نواب رئيس الحزب، ومواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وأميرة أبو شقة، المنسق العام للمبادرة.

وقال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالحزب وعضو الهيئة العليا، إن المبادرة تأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق علي عام 2017 هو عام المرأة، تكريما للدور البطولي الذي تلعبه دائما في الدفاع عن وطنها آمن مستقر.

وشدد «قوطة» خلال كلمته على هامش فعاليات المبادرة، على أهمية دور المرأة في مسيرة الحياة، وحرصها الدائم لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية والدفاع عن الوطن مهما كان الثمن، مؤكدا أن المرأة المصرية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أو الجدال جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف وتلبيتها لنداء الوطن.

وأضاف رئيس صناعة الوفد، قائلا: لا يمكن أن يغفل التاريخ الدور البطولي الذي قامت به المرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة البورسعيدية بصفه خاصة ضد جيوش العدوان الثلاثي عام 1956م، والتي كان لها الفضل في دحر المحتل الأجنبي عن أرض المحافظة.

ووجه المهندس حمدى قوطة، الشكر لكل من عمل على انجاح المبادرة بالمحافظة، لافتا إلى أن حضور الآلاف من أهالي بورسعيد لمشاركة الوفديين مبادرتهم، يؤكد أن تلك المحافظة الباسلة ستظل أبد الدهر تلبي النداء الوطني في كافة المحافل وفي مختلف الأوقات.

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