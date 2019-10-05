أحمد موسى: السيسى لن يُفرط فى حصة مصر من مياه النيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر وصلت لطريق مسدود في مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر أكدت أنها مع التنمية في إثيوبا.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يُفرط في حصة مصر من مياه النيل.



وأوضح أن مصر طرحت أن يدخل طرف دولي رابع لحل المشكلة مع مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد ملء سد النهضة في ثلاث سنوات فقط، ومصر طلبت أن يكون في سبع سنوات منعًا لحدوث الأزمات.



