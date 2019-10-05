محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الــ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وجاء في نص البرقية:

"يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتى وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة ذكرى انتفاضة جنود الحق والإيمان ذكرى دحر جنود البغى والعدوان ذكرى اجتياح خط بارليف داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".



كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة القوات المسلحة.