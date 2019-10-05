"سوريا الديمقراطية" تحذر من هجوم مباغت لـ "داعش" على مخيم الهول
السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:09 م
أ ش أطباعة
حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هجوم مباغت لتنظيم (داعش) الإرهابي للسيطرة على مخيم الهول، شرق الحسكة.
وطالب القائد العام لقوات (قسد) مظلوم عبدي - المجتمع الدولي بدعم ومساعدة قواته.
وقال إن أي هجوم يشنه التنظيم الإرهابي، على المخيم ينطوي على مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فرار آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه.
وطالب القائد العام لقوات (قسد) مظلوم عبدي - المجتمع الدولي بدعم ومساعدة قواته.
وقال إن أي هجوم يشنه التنظيم الإرهابي، على المخيم ينطوي على مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فرار آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه.