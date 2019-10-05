إلقاء القبض على شخص فى إسبانيا للاشتباه فى انتمائه لداعش

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخص للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي والتحريض على ارتكاب هجمات وتهديدات إرهابية.

وذكرت الشرطة - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت - إنها عثرت خلال المداهمة لمنزل المشتبه به (الذي يبلغ من العمر 23 عامًا) ببلدة بارلا بالقرب من العاصمة مدريد، على مواد كيميائية قد تستخدم لصنع المركب المعروف باسم "تراياسيكود بيروكسايد" المصنف كمتفجر غير مستقر والذي استخدم في العديد من الاعتداءات غربي أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الشرطة أنها عثرث أيضًا على سترة مضادة للرصاص وبها شظايا، إلى جانب ملاحظات مفصلة حول كيفية إعداد عبوات ناسفة وقائمة مدرج بها أهداف محتملة.

كما أشارت الشرطة الإسبانية إلى أن المشتبه به كان مسئولًا عن الجناح الإسباني لوكالة "منتصر ميديا" وهي إحدى القنوات الدعائية غير الرسمية للتنظيم الإرهابي والتي تعمل على مستوى دولي لتحريض أنصار "داعش" على ارتكاب هجمات.

كما نقلت وسائل إعلام إسبانية محلية عن مصادر لم تسمها قولها: إن المشتبه به قد هدد بالاعتداء على قاضٍ بالمحكمة العليا في البلاد التي تجري تحقيقات في القضية.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعن مسئوليته سابقًا عن ارتكاب هجمات نفذت في عام 2017 في مدينتي برشلونة وكمبريلز والتي أسفرت آنذاك عن مقتل 14 شخصًا.