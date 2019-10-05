الزمالك يفوز على إيتوال بطل الكونغو بدورى أبطال إفريقيا لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزا كبيرا على حساب نظيره إيتوال بطل الكونغو بنتيجة 41-26 وذلك في ثاني مبارايات الفَريق ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في كاب فيردي في الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر.

وبهذه النتيجة يواصل الزمالك انتصاراته بالبطولة بعد أن فاز أمس على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع فاب الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل ويختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد.