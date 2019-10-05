رئيس وزراء روسيا: مسألة عزل ترامب شأن أمريكى داخلى

اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن أمريكي داخلي.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن مدفيديف قوله، تعليقا على إطلاق الديمقراطيين دراسة عزل ترامب: "هذا الأمر بصراحة شأن داخلي للولايات المتحدة والنظام السياسي الأمريكي، لكن من المؤكد أن كلا الطرفين "الديمقراطيين والجمهوريين" خاضا صراعًا حادًا".



وأضاف قائلًا: "لهذا السبب أعتقد أن علينا بالتأكيد ألا نقلق من مصيرهم، وكل شيء لديهم سيكون على ما يرام، وسنرى ماذا سيحدث. لكن متابعة هذه القضية أمر مثير للاهتمام".



وكان إليوت إنجيل رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قد أعرب عن أمله في حصول اللجنة على ما تحتاجه من وثائق من وزارة الخارجية بشأن التحقيق في محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغم عدم مثول وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة للشهادة.



وكان رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب بالكونجرس: لجنة الشئون الخارجية ولجنة الاستخبارات واللجنة الإشرافية، قد وجهوا استدعاء لبومبيو في الأسبوع الماضي للمثول أمامهم لتقديم مستندات ذات صلة بالقضية وبعد إقراره يوم الأربعاء الماضي بأنه كان طرفًا في الاتصال الهاتفي المثير للجدل بين ترامب ونظيره الأوكراني للضغط على الأخير للتحقيق مع جو بايدن ونجله هانتر.