زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر هز أجزاء من إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد.



وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا، ووقع مركزه على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق منطقة "كلام" بالإقليم.



ولم ترد أي تقارير عن وقوع أي أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.