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رياضة

حسين الشحات: تحقيق الفوز أهم من تسجيلى للأهداف.. وسعيد بالانضمام للمنتخب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:00 م
جريدة الدستور
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أعرب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب أسوان بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في إطار الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الشحات في تصريحات عقب المباراة أن لديه ثقة كبيرة في نفسه وبدوره مع الفريق هذا الموسم، مشيدًا بدور الجهاز الفني الذي يعامل الجميع بشكل مميز ويحفز اللاعبين ويجدد الداوفع بشكل مستمر.

وأضاف أن المباراة أقيمت في ظروف صعبة من حيث توالي المباريات واللعب في درجات الحرارة المرتفعة في أسوان لكن الفريق نجح في عبور كل هذه الظروف بفوز عريض، مشددًا على أن الأهلي في كامل تركيزه فيما هو قادم لاستمرار تقديم العروض القوية وأن تحقيق الفوز أهم لديه من تسجيل الأهداف.

واختتم الشحات حديثه بالتأكيد على سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب الأول والذي يأتي تتويجًا لجهده وإصراره في الملعب خلال الفترة الماضية بشكل كبير ومتعهدًا ببذل أقصى الجهد ليكون عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب الفترة القادمة.

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