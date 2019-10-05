فايلر: تسجيل 5 أهداف فى مرمى أسوان أمر رائع للغاية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته اليوم السبت، بالفوز على تحقق على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.



وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سجلنا اليوم 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات.



وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني، مؤكدًا أن الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 أهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.